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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:31

deneg net

Негоже так передергивать, в оригиналене не украинец, а чукча.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:21

Re: Юнекс Банк

Мне ничего не заплатили за 30 декабря!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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