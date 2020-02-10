deneg net
Негоже так передергивать, в оригиналене не украинец, а чукча.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:31
deneg net
Негоже так передергивать, в оригиналене не украинец, а чукча.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:21
Re: Юнекс Банк
Мне ничего не заплатили за 30 декабря!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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