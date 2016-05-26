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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:31

deneg net

Негоже так передергивать, в оригиналене не украинец, а чукча.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:21

Re: Юнекс Банк

Мне ничего не заплатили за 30 декабря!
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:51

Шановні клієнти!

Відповідно до Офіційних правил акції «Щедра осінь» (далі – Правила), для того, щоб отримати Винагороду, Учасник Акції повинен в період проведення Акції здійснити за рахунок власних або кредитних коштів Кредитної картки оплату товарів/послуг у торгово-сервісній мережі/мережі Інтернет на загальну суму від 300,00 грн або більше одним чеком, за Категорією, що була обрана Учасником до початку участі в Акції та відповідає передбаченому Акцією та обраною категорією МСС-кодом.

Що стосується термінів виплати Організатором Винагороди на карткові рахунки Учасників, то в Правилах зазначається, що відповідно до п. 5.3 до, Організатор Акції виплачує на поточний рахунок з використанням Кредитної картки Винагороду Учаснику Акції не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому відбулося нарахування Винагороди. Інформація стосовно виплати протягом 5 робочих днів з моменту закінчення акції справді була присутня на WEB-сторінці офіційного сайту Банку та є помилковою, тому ми дякуємо за проявлену увагу до обслуговування АТ «ЮНЕКС БАНК» та врахуємо це зауваження в майбутньому.

Таким чином, допустимим є той факт, що нарахування Винагороди за транзакціями, що відбулися в останні дні січня відбулося у період з 1 по 7 лютого, а отже виплата Винагороди за такими транзакціями може бути здійснена Організатором на картковий рахунок Учасника до 28.02.2020 включно. У випадку наявності додаткових запитань стосовно даної ситуації в цілому та за окремими картковими рахунками зокрема, просимо Вас звернутися за номером телефону Контактного центру – 0 800 500 686 (безкоштовно на території України).

З повагою, АТ «ЮНЕКС БАНК».
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:06

Не хочу використовувати рідну мову, коли треба говорити про щось погане.
Сегодня мой муж хотел обменять 300 долларов в отделении банка на бул.Кольцова, 14-Е.В банке ему отказали по причине того,что нужно предъявить паспорт.И даже права не подошли.Позвонив по горячей линии,мне ответили, что это у них такое внутренне распоряжение, чтобы один человек не обменял сумму, превышающую 150 000 грн.
То есть сообщили мне,что это право дается банку на основании Постановления НБУ №457 от 26.06.2016 года.
Банк даже и не знает о том, что есть ПОСТАНОВЛЕНИЕ №364 от 02.09.2016,которое вступило в силу 10.09.2016 и заменило оно старое Постановление 2011 года, принятое еще АЗАРОВЫМ!!!
"З 10 серпня 2016 року ... фізичні особи зможуть проводити обмін валют на суму до 150 тис. грн в еквіваленті без надання документів"Вот такая АЗАРОВЩИНА!!!
iridani
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:10

  DENVER_S написав:Мне ничего не заплатили за 30 декабря!

Для вирішення кожного конкретного випадку необхідні персональні дані клієнта, тому радимо Вам звернутися до контакт-центру за допомогою безкоштовного контактного номера телефона 0 800 500 686. Де зможуть Вас ідентифікувати та надати об'єктивну відповідь щодо виплати кешбеку за 30 грудня.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:22

unex_bank_press а що чутно про "Щедру зиму"? Ще буде кешбек? Чи вже навесні?
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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