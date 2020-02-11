Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.
Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:59
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:55
Re: Юнекс Банк
Блин, стройку не окешбечивают(
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
|