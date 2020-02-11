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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:59
deneg net написав:
Вы её сначала получите.
Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.
Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).
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Додано: Сер 12 лют, 2020 12:55
Блин, стройку не окешбечивают(
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:19
Подскажите пожалуйста, тут кешбек на несколько месяцев один и тот же, а выбирать его нужно каждый месяц и не обязательно одни и те же категории?
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anis
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Додано: Сер 12 лют, 2020 16:20
anis написав:
Подскажите пожалуйста, тут кешбек на несколько месяцев один и тот же, а выбирать его нужно каждый месяц и не обязательно одни и те же категории?
Сьогодні
Вітаємо!
Ви успішно обрали категорію кешбеку ...
Ваш вибір діє до останнього календарного дня місяця.
Не забудьте обрати категорію кеш-бек у наступному місяці!
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