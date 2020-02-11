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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:59

  deneg net написав:Вы её сначала получите.

Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.

Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:55

Re: Юнекс Банк

Блин, стройку не окешбечивают(
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:19

Re: Юнекс Банк

Подскажите пожалуйста, тут кешбек на несколько месяцев один и тот же, а выбирать его нужно каждый месяц и не обязательно одни и те же категории?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:20

  anis написав:Подскажите пожалуйста, тут кешбек на несколько месяцев один и тот же, а выбирать его нужно каждый месяц и не обязательно одни и те же категории?

Сьогодні
Вітаємо!
Ви успішно обрали категорію кешбеку ...
Ваш вибір діє до останнього календарного дня місяця.
Не забудьте обрати категорію кеш-бек у наступному місяці!
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:08

  Vorlon написав:
  deneg net написав:Вы её сначала получите.

Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.

Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).

а где у вас аптеки больше 3% ?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:10

J
Не больше, а почти также, но 3% чистыми и на любую сумму. Здесь только для покупок от 300 грн. - смешно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:12

  Vorlon написав:J
Не больше, а почти также, но 3% чистыми и на любую сумму. Здесь только для покупок от 300 грн. - смешно.
Тут також «чистими»
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:14

  Vorlon написав:J
Не больше, а почти также, но 3% чистыми и на любую сумму. Здесь только для покупок от 300 грн. - смешно.

на пудре?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:25

J
Да. И её универсальность - это просто фантастика! 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 18:46

шош это делается?
было же 20% на строимагазины, за шо убрали?
електроника было же 10%, почему стало 5%?
токо позакрывал везде кредитки - хотел к Вам на кэшбэк, а Вы так не выгодно поменяли условия ...
это шо опять к Таське шагать?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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