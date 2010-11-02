|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:26
J написав:
а где у вас аптеки больше 3% ?
так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30376
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2422 раз.
- Подякували: 3531 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 лют, 2020 20:04
clientage написав: J написав:
а где у вас аптеки больше 3% ?
так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Vorlon написав: deneg net написав:
Вы её сначала получите.
Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.
Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).
А чо 1 апреля?
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 503 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15424
|2131397
|
|
|38323
|4673098
|
|
|5926
|791265
|
Сер 12 лют, 2020 19:38
sens
|