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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:26
J написав:
а где у вас аптеки больше 3% ?
так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:04
clientage написав: J написав:
а где у вас аптеки больше 3% ?
так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Vorlon написав: deneg net написав:
Вы её сначала получите.
Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.
Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).
А чо 1 апреля?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:29
deneg net написав:
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Вы прикалываетесь? С вашей точки зрения 3% за кредитные менее выгодны, чем 3,22% за свои? Серьёзно?
deneg net написав:
А чо 1 апреля?
Чтобы была классическая нормальная РД. А ближайший рабочий день первого числа только в апреле. С левой РД кредитка мне не нужна от слова совсем.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:32
Vorlon написав: deneg net написав:
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Вы прикалываетесь? С вашей точки зрения 3% за кредитные менее выгодны, чем 3,22% за свои? Серьёзно?
Нее, ну а если уже выгреб у Таси 12К на шмотки?
А теперь бабушке памперсы ток у Мони лучше покупать
... делайте хоть что-нибудь!
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