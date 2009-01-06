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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 19:26
J написав:
а где у вас аптеки больше 3% ?
так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:04
clientage написав: J написав:
а где у вас аптеки больше 3% ?
так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Vorlon написав: deneg net написав:
Вы её сначала получите.
Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.
Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).
А чо 1 апреля?
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:29
deneg net написав:
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Вы прикалываетесь? С вашей точки зрения 3% за кредитные менее выгодны, чем 3,22% за свои? Серьёзно?
deneg net написав:
А чо 1 апреля?
Чтобы была классическая нормальная РД. А ближайший рабочий день первого числа только в апреле. С левой РД кредитка мне не нужна от слова совсем.
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Vorlon
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:32
Vorlon написав: deneg net написав:
У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.
Вы прикалываетесь? С вашей точки зрения 3% за кредитные менее выгодны, чем 3,22% за свои? Серьёзно?
Нее, ну а если уже выгреб у Таси 12К на шмотки?
А теперь бабушке памперсы ток у Мони лучше покупать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:44
Vorlon написав:
Чтобы была классическая нормальная РД. А ближайший рабочий день первого числа только в апреле. С левой РД кредитка мне не нужна от слова совсем.
Это только для личного удобства ? Или есть более важные причины ?
Как по мне - удобнее когда РД в разных банках размазаны по месяцу.
Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не ?
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mustbe
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:08
mustbe написав:
Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не
Лучше 1-2 дня в конце месяца
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ukrprom2014
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28
ukrprom2014 написав: mustbe написав:
Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не
Лучше 1-2 дня в конце месяца
Чем лучше то ?
Если креднагрузка - несколько сотен к, то в чём удобство гонять такие суммы за 1-2 дня ?
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:37
mustbe написав: ukrprom2014 написав: mustbe написав:
Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не
Лучше 1-2 дня в конце месяца
Чем лучше то ?
Если креднагрузка - несколько сотен к, то в чём удобство гонять такие суммы за 1-2 дня ?
Просто остальные 29-30 дней месяца можно заняться более интересными делами
Хотя, если пару сотен, то да, лучше таки раскидать равномерно для избежания эксцессов.
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Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38
mustbe написав:
Это только для личного удобства ?
Да.
mustbe написав:
Как по мне - удобнее когда РД в разных банках размазаны по месяцу.
Фигня. Тем более не посоветую такую схему обычному человеку, не помешанному на финансах и схемах.
mustbe написав:
Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не ?
Нет.
mustbe написав:
Если креднагрузка - несколько сотен к, то в чём удобство гонять такие суммы за 1-2 дня ?
Единицы людей выгребают все лимиты под 0 (поэтому и ваша КИ ни к чёрту). Обычно суммы использованных лимитов на порядок меньше вами озвученного. Поэтому - да, мне архиудобно делать это два раза в месяц - на 25-ое и 1-ое число месяца. Всё, никаких других дат гашения я не хочу ни при каких условиях!
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Vorlon
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