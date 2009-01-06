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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.4 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 19:26

Re: Юнекс Банк

  J написав:а где у вас аптеки больше 3% ?

так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:04

  clientage написав:
  J написав:а где у вас аптеки больше 3% ?

так у Мони в этом мес. за свои 4% на Аптеки

У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.

  Vorlon написав:
  deneg net написав:Вы её сначала получите.

Даже для попытки получения должен быть смысл. Пока его (для меня) нет.

Сейчас у меня в приоритете получение двух кредиток:
1) О.Банк (как только дадут возможность оформления);
2) Ко-Ко (1 апреля).

А чо 1 апреля?
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:29

  deneg net написав:У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.

Вы прикалываетесь? С вашей точки зрения 3% за кредитные менее выгодны, чем 3,22% за свои? Серьёзно? :o

  deneg net написав:А чо 1 апреля?

Чтобы была классическая нормальная РД. А ближайший рабочий день первого числа только в апреле. С левой РД кредитка мне не нужна от слова совсем.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:32

  Vorlon написав:
  deneg net написав:У православных всё правильно - тоесть без налоха, а у Мони минус налох, хотя всё равно выгоднее.

Вы прикалываетесь? С вашей точки зрения 3% за кредитные менее выгодны, чем 3,22% за свои? Серьёзно? :o

Нее, ну а если уже выгреб у Таси 12К на шмотки?
А теперь бабушке памперсы ток у Мони лучше покупать :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:44

  Vorlon написав:Чтобы была классическая нормальная РД. А ближайший рабочий день первого числа только в апреле. С левой РД кредитка мне не нужна от слова совсем.

Это только для личного удобства ? Или есть более важные причины ?
Как по мне - удобнее когда РД в разных банках размазаны по месяцу.
Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:08

Re: Юнекс Банк

  mustbe написав:Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не

Лучше 1-2 дня в конце месяца
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28

  ukrprom2014 написав:
  mustbe написав:Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не

Лучше 1-2 дня в конце месяца

Чем лучше то ?
Если креднагрузка - несколько сотен к, то в чём удобство гонять такие суммы за 1-2 дня ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:37

  mustbe написав:
  ukrprom2014 написав:
  mustbe написав:Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не

Лучше 1-2 дня в конце месяца

Чем лучше то ?
Если креднагрузка - несколько сотен к, то в чём удобство гонять такие суммы за 1-2 дня ?

Просто остальные 29-30 дней месяца можно заняться более интересными делами :)
Хотя, если пару сотен, то да, лучше таки раскидать равномерно для избежания эксцессов.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:38

  mustbe написав:Это только для личного удобства ?

Да.
  mustbe написав:Как по мне - удобнее когда РД в разных банках размазаны по месяцу.

Фигня. Тем более не посоветую такую схему обычному человеку, не помешанному на финансах и схемах.
  mustbe написав:Избавляет от пиков, лимитов и авралов. Не ?

Нет.
  mustbe написав:Если креднагрузка - несколько сотен к, то в чём удобство гонять такие суммы за 1-2 дня ?

Единицы людей выгребают все лимиты под 0 (поэтому и ваша КИ ни к чёрту). Обычно суммы использованных лимитов на порядок меньше вами озвученного. Поэтому - да, мне архиудобно делать это два раза в месяц - на 25-ое и 1-ое число месяца. Всё, никаких других дат гашения я не хочу ни при каких условиях!
Vorlon
 
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