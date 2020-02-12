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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:05

Ну, короче, всё это очень индивидуально. Каждому - своё.
Сильно зависит от количества кредитов и общей креднагрузки.
Лично мне проще загаситься на несколько десятков к, несколько раз в месяц,
чем на сотни к за один день.

А оленям из Привата и Мони - можно вообще не заморачиваться - там уже всё определено.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:07

Re: Юнекс Банк

Может у кого-то есть UNEX CARD, есть ли по ней услуги, за которые нужно платить (СМС, страховка или т.п.)?
zuker1111
 
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