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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:05
Ну, короче, всё это очень индивидуально. Каждому - своё.
Сильно зависит от количества кредитов и общей креднагрузки.
Лично мне проще загаситься на несколько десятков к, несколько раз в месяц,
чем на сотни к за один день.
А оленям из Привата и Мони - можно вообще не заморачиваться - там уже всё определено.
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mustbe
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:07
Может у кого-то есть UNEX CARD, есть ли по ней услуги, за которые нужно платить (СМС, страховка или т.п.)?
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zuker1111
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