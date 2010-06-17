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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 18:05

Ну, короче, всё это очень индивидуально. Каждому - своё.
Сильно зависит от количества кредитов и общей креднагрузки.
Лично мне проще загаситься на несколько десятков к, несколько раз в месяц,
чем на сотни к за один день.

А оленям из Привата и Мони - можно вообще не заморачиваться - там уже всё определено.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 20:07

Re: Юнекс Банк

Может у кого-то есть UNEX CARD, есть ли по ней услуги, за которые нужно платить (СМС, страховка или т.п.)?
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:15

  zuker1111 написав:Может у кого-то есть UNEX CARD, есть ли по ней услуги, за которые нужно платить (СМС, страховка или т.п.)?

Только червонец за смс, и то если погасить карту в ноль до конца месяца плата не взымается. Мне выгоднее платить, потому что погасить карту можно на месяц позже, а бабки помурыжить у скунса. Выходишь с профитом.
Ещё комиссия если счёт неактивный в течении полгода.
Больше никаких платежей нет.
Проблема только с получением этой карты. Без кредлима карту не дают, а получить кредлим шанс мизерный. Скорят хз как, но сплошные отказы.
Карта нормальная, если сможете получить :wink:
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:08

Re: Юнекс Банк

Позвонили вчера, дают UNEX CARD, вместо 5000грн, 10000грн - лимита дают.
Что интересно в прошлом году в кредитках отказали Моно банк, Таскомбанк, а Альфа банк даже дебетную карту не дал.
Окси банк отказал в лимите в этом январе.
Но в феврале Форвард банк дал кредитку на 5000

Может все из-за того, что прошлой осенью Приват банк 50т лимита дал без всякого запроса. Которыми я не пользуюсь.
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:22

[quote="4871366:zuker1111]
Может все из-за того, что прошлой осенью Приват банк 50т лимита дал без всякого запроса. Которыми я не пользуюсь.[/quote]
И зачем вы его держите, если он вам не нужен? Разумеется, это влияет! Катерины нагрузка называется.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:28

Re: Юнекс Банк

  Vorlon написав:Катерины нагрузка называется

Я эт сохраню. Какие ток чудеса не рисует Т9 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:32

Re: Юнекс Банк

  clientage написав:Т9

пора на Т10 переходити!
+50грн !
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greenozon
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