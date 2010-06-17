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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 18:05
Ну, короче, всё это очень индивидуально. Каждому - своё.
Сильно зависит от количества кредитов и общей креднагрузки.
Лично мне проще загаситься на несколько десятков к, несколько раз в месяц,
чем на сотни к за один день.
А оленям из Привата и Мони - можно вообще не заморачиваться - там уже всё определено.
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mustbe
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Додано: Чет 13 лют, 2020 20:07
Может у кого-то есть UNEX CARD, есть ли по ней услуги, за которые нужно платить (СМС, страховка или т.п.)?
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zuker1111
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:15
zuker1111 написав:
Может у кого-то есть UNEX CARD, есть ли по ней услуги, за которые нужно платить (СМС, страховка или т.п.)?
Только червонец за смс, и то если погасить карту в ноль до конца месяца плата не взымается. Мне выгоднее платить, потому что погасить карту можно на месяц позже, а бабки помурыжить у скунса. Выходишь с профитом.
Ещё комиссия если счёт неактивный в течении полгода.
Больше никаких платежей нет.
Проблема только с получением этой карты. Без кредлима карту не дают, а получить кредлим шанс мизерный. Скорят хз как, но сплошные отказы.
Карта нормальная, если сможете получить
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deneg net
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:08
Позвонили вчера, дают UNEX CARD, вместо 5000грн, 10000грн - лимита дают.
Что интересно в прошлом году в кредитках отказали Моно банк, Таскомбанк, а Альфа банк даже дебетную карту не дал.
Окси банк отказал в лимите в этом январе.
Но в феврале Форвард банк дал кредитку на 5000
Может все из-за того, что прошлой осенью Приват банк 50т лимита дал без всякого запроса. Которыми я не пользуюсь.
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zuker1111
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:22
zuker1111 написав:
Может все из-за того, что прошлой осенью Приват банк 50т лимита дал без всякого запроса. Которыми я не пользуюсь.
И зачем вы его держите, если он вам не нужен? Разумеется, это влияет! Кредитная нагрузка называется
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 15 лют, 2020 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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Vorlon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:28
Vorlon написав:
Катерины нагрузка называется
Я эт сохраню. Какие ток чудеса не рисует Т9
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 15 лют, 2020 16:32
clientage написав:
Т9
пора на Т10 переходити!
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greenozon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 18:37
clientage
Это Swype
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Vorlon
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Додано: Суб 15 лют, 2020 18:45
Агаа, а потом народ спрашивает почему Скунс, почему Провославный, кто тахие дедяша, тётушки Го и Ро? Отак и буду теперь грить, шо то Т9 или свайп
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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