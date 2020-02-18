Дідусь Яша - голова НБУ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 20:35
Дідусь Яша - голова НБУ.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 15 лют, 2020 21:40
ізі -
+50грн !
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:37
Re: Юнекс Банк
Актуальні категорії кешбеку "
Візьмемо до уваги Ваші зауваження та запропонуємо наступного разу більш релевантні категорії кешбеку. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті банку
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Вів 18 лют, 2020 16:52
Лише 1 категорію можна вибрати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01
Re: Юнекс Банк
Так, але тепер кожного місяця можна вибирати іншу
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Вів 18 лют, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:05
Так, щомісячно обирається одна категорія за якою буде повернено кешбек
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:11
Всім дякую що розтлумачили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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