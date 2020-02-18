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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:35

  Striker написав:
  clientage написав:Агаа, а потом народ спрашивает почему Скунс, почему Провославный, кто тахие дедяша, тётушки Го и Ро? Отак и буду теперь грить, шо то Т9 или свайп :)

Кто такие дедяша? :shock:

Дідусь Яша - голова НБУ. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 21:40

  Striker написав:
  clientage написав:Агаа, а потом народ спрашивает почему Скунс, почему Провославный, кто тахие дедяша, тётушки Го и Ро? Отак и буду теперь грить, шо то Т9 или свайп :)

Кто такие дедяша? :shock:



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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:37

Re: Юнекс Банк

  uaprofi написав:шош это делается?
было же 20% на строимагазины, за шо убрали?
електроника было же 10%, почему стало 5%?
токо позакрывал везде кредитки - хотел к Вам на кэшбэк, а Вы так не выгодно поменяли условия ...
это шо опять к Таське шагать?

Актуальні категорії кешбеку "Даруй свято!" присвячені святковим дням таким, як День святого Валентина та Міжнародному жіночому дню. Саме тому категорії кешбеку були відкореговані.

Візьмемо до уваги Ваші зауваження та запропонуємо наступного разу більш релевантні категорії кешбеку. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:52

  unex_bank_press написав:
  uaprofi написав:шош это делается?
было же 20% на строимагазины, за шо убрали?
електроника было же 10%, почему стало 5%?
токо позакрывал везде кредитки - хотел к Вам на кэшбэк, а Вы так не выгодно поменяли условия ...
это шо опять к Таське шагать?

Актуальні категорії кешбеку "Даруй свято!" присвячені святковим дням таким, як День святого Валентина та Міжнародному жіночому дню. Саме тому категорії кешбеку були відкореговані.

Візьмемо до уваги Ваші зауваження та запропонуємо наступного разу більш релевантні категорії кешбеку. Слідкуйте за новинами на офіційному сайті банку https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734

Лише 1 категорію можна вибрати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01

Re: Юнекс Банк

  Квесторе_поверніться написав:Лише 1 категорію можна вибрати?
Так, але тепер кожного місяця можна вибирати іншу
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Вів 18 лют, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:05

  Квесторе_поверніться написав: Лише 1 категорію можна вибрати?

Так, щомісячно обирається одна категорія за якою буде повернено кешбек
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:11

Всім дякую що розтлумачили.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:41

  unex_bank_press написав:
  Квесторе_поверніться написав: Лише 1 категорію можна вибрати?

Так, щомісячно обирається одна категорія за якою буде повернено кешбек


а в інших банках - по ДВІ!
беріть ідею і зробіть - ТРИ!

і люди до вас понятуться
:wink:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:47

Re: Юнекс Банк

Краче одна «жирна» категорія, ніж як у Альфі п’ять, але «вузьких», гг
А ще караще, оформити на родину кілька карток, і буде щастя 8)
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:08

  extreme_lviv_ua написав:А ще караще, оформити на родину кілька карток, і буде щастя 8)

гыгы, смешно вы пишете
тута такое дело шо получить православную карту как выиграть мильён в лотерею
не дают их всем прихожанам, и как причаститься правильно шоб дали нихто не знает
поэтому даже одна карта в семье - эт уже повезло :wink:
deneg net
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