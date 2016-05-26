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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52
cohan написав:
да, скоринг жестковатый ))
Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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