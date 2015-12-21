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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52

Re: Юнекс Банк

  cohan написав:да, скоринг жестковатый ))
Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27

  MASolomko написав:
Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?


Двух человек (желательно родственников) и обязательно рабочий (городской и мобильный).
Если нет рабочего номера, то сразу в сад. Раз нет у человека работы, то и платить по счетам ему нечем.
У нас на работе вырезали кабель, поэтому городской не работает - скоринг проявлял недовольство, но прокатило.
Все указанные номера обзванивают.
Вопросы стандартные: знаете ли вы такого-то, где и кем он работает, как давно, кем вам приходится, какая у него зарплата и т.д.
Если не будет прозвонов, то это 100% отказ.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:29

  MASolomko написав:Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Під час анкетування для оформлення кредитної картки співробітники банку запросять у Вас 2 контактні номери телефонів: одного з родичів та з місця роботи. Дивіться всі :idea: відповіді на найбільш поширені питання про «UNEX CARD» за посиланням: https://creditcard.unexbank.ua/#faq
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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