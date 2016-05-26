Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:52
Re: Юнекс Банк
Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27
Двух человек (желательно родственников) и обязательно рабочий (городской и мобильный).
Если нет рабочего номера, то сразу в сад. Раз нет у человека работы, то и платить по счетам ему нечем.
У нас на работе вырезали кабель, поэтому городской не работает - скоринг проявлял недовольство, но прокатило.
Все указанные номера обзванивают.
Вопросы стандартные: знаете ли вы такого-то, где и кем он работает, как давно, кем вам приходится, какая у него зарплата и т.д.
Если не будет прозвонов, то это 100% отказ.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:29
Під час анкетування для оформлення кредитної картки співробітники банку запросять у Вас 2 контактні номери телефонів: одного з родичів та з місця роботи. Дивіться всі відповіді на найбільш поширені питання про «UNEX CARD» за посиланням:
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:59
Эта информация не соответствует действительности.
Запрашивают 2 телефона родственников и с работы
Я получил карту, и всё это проходил.
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