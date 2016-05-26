Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Двух человек (желательно родственников) и обязательно рабочий (городской и мобильный). Если нет рабочего номера, то сразу в сад. Раз нет у человека работы, то и платить по счетам ему нечем. У нас на работе вырезали кабель, поэтому городской не работает - скоринг проявлял недовольство, но прокатило. Все указанные номера обзванивают. Вопросы стандартные: знаете ли вы такого-то, где и кем он работает, как давно, кем вам приходится, какая у него зарплата и т.д. Если не будет прозвонов, то это 100% отказ.
MASolomko написав:Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Під час анкетування для оформлення кредитної картки співробітники банку запросять у Вас 2 контактні номери телефонів: одного з родичів та з місця роботи. Дивіться всі відповіді на найбільш поширені питання про «UNEX CARD» за посиланням: https://creditcard.unexbank.ua/#faq
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MASolomko написав:Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Під час анкетування для оформлення кредитної картки співробітники банку запросять у Вас 2 контактні номери телефонів: одного з родичів та з місця роботи. Дивіться всі відповіді на найбільш поширені питання про «UNEX CARD» за посиланням: https://creditcard.unexbank.ua/#faq
Эта информация не соответствует действительности. Запрашивают 2 телефона родственников и с работы Я получил карту, и всё это проходил.
MASolomko написав:Какие номера телефонов запрашивают для заполнения анкеты на оформление кредитной карты?
Під час анкетування для оформлення кредитної картки співробітники банку запросять у Вас 2 контактні номери телефонів: одного з родичів та з місця роботи. Дивіться всі відповіді на найбільш поширені питання про «UNEX CARD» за посиланням: https://creditcard.unexbank.ua/#faq
Эта информация не соответствует действительности. Запрашивают 2 телефона родственников и с работы Я получил карту, и всё это проходил.
исходя из вашего ника и аватары банк запросил у вас дополнительную информацию