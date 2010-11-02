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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 02:36

  deneg net написав:Запрашивают 2 телефона родственников и с работы


зачем им телефоны?
а если не давать7
банк шо не доверяет свои клиентам?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 08:56

Re: Юнекс Банк

  uaprofi написав:зачем им телефоны?
а если не давать7
банк шо не доверяет свои клиентам?

Звонят, спрашивают, сверяют вашу информацию с их ответами.
Скоринг жесткий.
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Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 09:12

  uaprofi написав:
  deneg net написав:Запрашивают 2 телефона родственников и с работы


зачем им телефоны?
а если не давать7
банк шо не доверяет свои клиентам?

А кто щаз кому доверяет. Одни кидалы вокруг.
Звонят в обязательном порядке. Задают различные вопросы. Если не услышат ответ, то будет отказ.
Если не звонят, то значит вы не прошли уже на этапе проверки в убки
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 17:35

Re: Юнекс Банк

Представитель. Прокомментируйте этот образец тарифов, который дали в отделении ваши бестолочи. Пункт 1.1.2.1
Зображення
и это


https://unexbank.ua/user_file/TP%20Smar ... 261218.pdf
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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 17:49

DENVER_S

Ганьба !!!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:24

  DENVER_S написав:Представитель. Прокомментируйте этот образец тарифов, который дали в отделении ваши бестолочи. Пункт 1.1.2.1
Зображення
и это


https://unexbank.ua/user_file/TP%20Smar ... 261218.pdf
Зображення


Шановний клієнте.

Банком було проведено аналіз даної ситуації, та, виявлено, що з технічних причин на офіційному сайті не оновилася інформація стосовно змін в тарифному плані, що Вас цікавить.
На поточний момент помилка виправлена.
Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за проявлений інтерес до послуг Банку.
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44

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шулеры !
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:50

Re: Юнекс Банк

И. Где предупреждение о смене тарифов?
Почему практически идентичный тариф «Smart money» остался без изменений? А ведь там абсолютно такого же класса и типа предлагается карта. Как объясняется такое ценообразование?
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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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