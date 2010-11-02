зачем им телефоны?
а если не давать7
банк шо не доверяет свои клиентам?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 бер, 2020 02:36
зачем им телефоны?
а если не давать7
банк шо не доверяет свои клиентам?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 02 бер, 2020 08:56
Re: Юнекс Банк
Звонят, спрашивают, сверяют вашу информацию с их ответами.
Скоринг жесткий.
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Додано: Пон 02 бер, 2020 09:12
А кто щаз кому доверяет. Одни кидалы вокруг.
Звонят в обязательном порядке. Задают различные вопросы. Если не услышат ответ, то будет отказ.
Если не звонят, то значит вы не прошли уже на этапе проверки в убки
Додано: Вів 03 бер, 2020 17:35
Re: Юнекс Банк
Представитель. Прокомментируйте этот образец тарифов, который дали в отделении ваши бестолочи. Пункт 1.1.2.1
и это
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 03 бер, 2020 17:49
DENVER_S
Ганьба !!!
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:24
Шановний клієнте.
Банком було проведено аналіз даної ситуації, та, виявлено, що з технічних причин на офіційному сайті не оновилася інформація стосовно змін в тарифному плані, що Вас цікавить.
На поточний момент помилка виправлена.
Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за проявлений інтерес до послуг Банку.
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44
unex_bank_press
шулеры !
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:50
Re: Юнекс Банк
И. Где предупреждение о смене тарифов?
Почему практически идентичный тариф «Smart money» остался без изменений? А ведь там абсолютно такого же класса и типа предлагается карта. Как объясняется такое ценообразование?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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