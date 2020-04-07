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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:30

Re: Юнекс Банк

Категории на апрель
- Оплата в аптеках - 10% від суми вартості послуги;
- Оплата за книги, освітні послуги, фільми та ігри - 6% від суми вартості послуги;
- Оплата послуг доставки - 8% від суми вартості послуги;
- Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;
- Оплата послуг таксі та АЗС – 6% від суми вартості послуги.
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:59

Re: Юнекс Банк

вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:34

  STIGA написав:вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.


можна відкрити обидві
кешбек теж діє на будь-яку Мастеркард, але продовження акції не обіцяють
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:24

  Basilio2020 написав:
  STIGA написав:вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.


можна відкрити обидві
кешбек теж діє на будь-яку Мастеркард, але продовження акції не обіцяють



Дебетку за 250 грн с платным пополнением не хочу. Но почему-то ее тулит отделение!!

А за обычную СмартМани сотрудники в отделении крестятся три раза, и говорят что такой карты нет (типа тарифы на сайте для старых клиентов)

КЦ уверяют , что доступны для выпуска обе карты.

Бред.

Пора оф.преду дать ответ!!
STIGA
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  #<1 ... 189190191192
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