|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 кві, 2020 11:30
Категории на апрель
- Оплата в аптеках - 10% від суми вартості послуги;
- Оплата за книги, освітні послуги, фільми та ігри - 6% від суми вартості послуги;
- Оплата послуг доставки - 8% від суми вартості послуги;
- Оплата в продуктових магазинах - 5% від суми вартості послуги;
- Оплата послуг таксі та АЗС – 6% від суми вартості послуги.
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
- 3% кешбэк за оплату коммуналки + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 473
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1434 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 06 кві, 2020 16:59
вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)
На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:34
STIGA написав:
вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)
На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.
можна відкрити обидві
кешбек теж діє на будь-яку Мастеркард, але продовження акції не обіцяють
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:24
Basilio2020 написав: STIGA написав:
вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)
На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.
можна відкрити обидві
кешбек теж діє на будь-яку Мастеркард, але продовження акції не обіцяють
Дебетку за 250 грн с платным пополнением не хочу. Но почему-то ее тулит отделение!!
А за обычную СмартМани сотрудники в отделении крестятся три раза, и говорят что такой карты нет (типа тарифы на сайте для старых клиентов)
КЦ уверяют , что доступны для выпуска обе карты.
Бред.
Пора оф.преду дать ответ!!
-
STIGA
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 22.01.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 12 кві, 2020 00:08
дамы и господа, что посоветуете тут взять для онлайн-обмена валют?
смотрю курс юнекс даёт хороший, ну как-то не вижу оптимального набора карт...
что у них сейчас по выдаче валюты во время карантина?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3863
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 кві, 2020 10:40
uaprofi в главном отделении сами предлагали - взять валютой. Только надо за несколько дней уточнить в кол-центре все параметры. Даже в карантин - все о.к!
-
Marica
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 06.08.16
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|84394
|9929956
|
|
|15816
|2203177
|
|
|355
|60078
|
|