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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 190191192193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:38

Zonenor , сейчас вроде работает
manonix
 
Повідомлень: 17
З нами з: 11.08.16
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:11

  STIGA написав:вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.


Киев, дали карту, магнитную неименную, неименную

правда, из тарифов только анкета-заява, но пополнение проверил - бесплатно )
и в кешбек уже зарегистрировали
cohan
 
Повідомлень: 162
З нами з: 27.09.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17

  cohan написав:
  STIGA написав:вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.


Киев, дали карту, магнитную неименную, неименную

правда, из тарифов только анкета-заява, но пополнение проверил - бесплатно )
и в кешбек уже зарегистрировали


Да, карту Smart Money в апреле открыл. Все работает.
В банке проблема с кадрами, сотрудники не знают продуктов банка.
STIGA
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Повідомлень: 149
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:02

обмен

подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное
SILVER_UA
 
Повідомлень: 665
З нами з: 21.07.10
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Подякували: 57 раз.
 
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  #<1 ... 190191192193
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