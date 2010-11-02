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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:38
Zonenor , сейчас вроде работает
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manonix
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Додано: Сер 06 тра, 2020 08:11
STIGA написав:
вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)
На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.
Киев, дали карту, магнитную неименную, неименную
правда, из тарифов только анкета-заява, но пополнение проверил - бесплатно )
и в кешбек уже зарегистрировали
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cohan
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17
cohan написав: STIGA написав:
вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)
На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.
Киев, дали карту, магнитную неименную, неименную
правда, из тарифов только анкета-заява, но пополнение проверил - бесплатно )
и в кешбек уже зарегистрировали
Да, карту Smart Money в апреле открыл. Все работает.
В банке проблема с кадрами, сотрудники не знают продуктов банка.
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STIGA
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:02
подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное
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SILVER_UA
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