подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное
Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx. Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит. Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
Rimlyanin1 написав:Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx. Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит. Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
справедливости ради, шарить может и скоринг система, при этом для банка она будет дешевле, или бесплатной - банчик-то небольшой
а кешбек у них сейчас и по дебеткам - сегодня начислили, кстати, берите дебетку - пока кризис, кредитку вряд ли дадут
Rimlyanin1 написав:Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx. Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит. Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
справедливости ради, шарить может и скоринг система, при этом для банка она будет дешевле, или бесплатной - банчик-то небольшой
а кешбек у них сейчас и по дебеткам - сегодня начислили, кстати, берите дебетку - пока кризис, кредитку вряд ли дадут