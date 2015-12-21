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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 12:38

Zonenor , сейчас вроде работает
manonix
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:11

  STIGA написав:вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.


Киев, дали карту, магнитную неименную, неименную

правда, из тарифов только анкета-заява, но пополнение проверил - бесплатно )
и в кешбек уже зарегистрировали
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:17

  cohan написав:
  STIGA написав:вопрос - можно сейчас открыть обычную бесплатную дебетку Smart Money ?
(с бесплатным пополнением)

На сайте продолжают висеть тарифы Smart Money от 2018 года. Но при этом есть и вторая карта Smart Money Plus с тарифами от 28-02-2020, но с годовой абонкой и комиссией за пополнение.


Киев, дали карту, магнитную неименную, неименную

правда, из тарифов только анкета-заява, но пополнение проверил - бесплатно )
и в кешбек уже зарегистрировали


Да, карту Smart Money в апреле открыл. Все работает.
В банке проблема с кадрами, сотрудники не знают продуктов банка.
STIGA
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 12:02

обмен

подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 13:25

Re: Юнекс Банк

Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx.
Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит.
Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:26

  Rimlyanin1 написав:Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx.
Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит.
Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.


справедливости ради, шарить может и скоринг система, при этом для банка она будет дешевле, или бесплатной - банчик-то небольшой

а кешбек у них сейчас и по дебеткам - сегодня начислили, кстати,
берите дебетку - пока кризис, кредитку вряд ли дадут
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:35

Re: Юнекс Банк

cohan написав:
  Rimlyanin1 написав:Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx.
Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит.
Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.


справедливости ради, шарить может и скоринг система, при этом для банка она будет дешевле, или бесплатной - банчик-то небольшой

а кешбек у них сейчас и по дебеткам - сегодня начислили, кстати,
берите дебетку - пока кризис, кредитку вряд ли дадут
По яким дебеткам дають кеш бек?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:01

  Rimlyanin1 написав:По яким дебеткам дають кеш бек?


https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=5497

у меня SmartMoney, но говорят вообще по всем Мастеркардам, даже зарплатным
единственное - у них это "акция", как будет после 31 мая - неизвестно
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:15

Re: Юнекс Банк

с 01.06.2020 до 31.08.2020 г. расплачивайтесь картой от «ЮНЕКС БАНК» на сумму от 300 грн., как за счет своих средств, так и кредитных:

Оплата в аптеках - 8% от суммы стоимости услуги;
Оплата в продуктовых магазинах - 5% от суммы стоимости услуги;
Оплата в магазинах одежды, обуви - 10% от суммы стоимости услуги;
Оплата услуг гостиниц - 25% от суммы стоимости услуги;
Оплата за спортивные товары и услуги - 5% от суммы стоимости услуги

https://unexbank.ua/site/page.php?lang=RU&id_part=5497
Востаннє редагувалось ramzes4 в Пон 01 чер, 2020 10:18, всього редагувалось 1 раз.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:17

ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку :roll:
Vorlon
 
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