подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное
Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx. Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит. Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
Rimlyanin1 написав:Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx. Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит. Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
справедливости ради, шарить может и скоринг система, при этом для банка она будет дешевле, или бесплатной - банчик-то небольшой
а кешбек у них сейчас и по дебеткам - сегодня начислили, кстати, берите дебетку - пока кризис, кредитку вряд ли дадут
Rimlyanin1 написав:Банк цієї "c...и православної" зливає інформацію на кредитну компанію Finx. Вчора повторно намагався отримати кредитку для кешбеку через сайт, відмова моментальна й пишуть, що партнери готові надати мені 17 тис. Грн. Мені кешбек треба, а не кредит. Сьогодні вже дзвонять з Finx, втюхують кредит. Номер, на який дзвонили, фінансовий - лише для банків, ніде не реєструюсь, не дзвоню з нього.
справедливости ради, шарить может и скоринг система, при этом для банка она будет дешевле, или бесплатной - банчик-то небольшой
а кешбек у них сейчас и по дебеткам - сегодня начислили, кстати, берите дебетку - пока кризис, кредитку вряд ли дадут
с 01.06.2020 до 31.08.2020 г. расплачивайтесь картой от «ЮНЕКС БАНК» на сумму от 300 грн., как за счет своих средств, так и кредитных:
Оплата в аптеках - 8% от суммы стоимости услуги; Оплата в продуктовых магазинах - 5% от суммы стоимости услуги; Оплата в магазинах одежды, обуви - 10% от суммы стоимости услуги; Оплата услуг гостиниц - 25% от суммы стоимости услуги; Оплата за спортивные товары и услуги - 5% от суммы стоимости услуги