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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:19
Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку
Ага
Акция распространяется:
на оплаты картой как в торгово-сервисной сети в Украине, так и в сети Интернет;
на все активные платёжные карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные к счету в национальной валюте (гривне) и активированных в начале и / или в период проведения Акции.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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