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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:19
Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку
Ага
Акция распространяется:
на оплаты картой как в торгово-сервисной сети в Украине, так и в сети Интернет;
на все активные платёжные карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные к счету в национальной валюте (гривне) и активированных в начале и / или в период проведения Акции.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35
ramzes4
А напомните 9,99грн. за СМСки на СМартманях можно отключить или без вариантов?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:43
ukrprom2014 без понятия, у меня кредитка
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:56
кэшбек только на покупки свыше 300 грн начисляется? Плата за смски или за обслуживание по карте есть?
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Avril_ks
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:33
Avril_ks написав:
кэшбек только на покупки свыше 300 грн начисляется? Плата за смски или за обслуживание по карте есть?
Так, від 300 грн
За смс є платня, відключається дзвінком на гарячку
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:36
есть варианты с этой карты снимать бесплатно, может в другой банк как-то перекидывать ?
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