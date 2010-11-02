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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 191192193194

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:19

  Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку :roll:

Ага :wink:
Акция распространяется:

на оплаты картой как в торгово-сервисной сети в Украине, так и в сети Интернет;
на все активные платёжные карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные к счету в национальной валюте (гривне) и активированных в начале и / или в период проведения Акции.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 504
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 110 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35

ramzes4
А напомните 9,99грн. за СМСки на СМартманях можно отключить или без вариантов?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1618
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Подякував: 24 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:43

ukrprom2014 без понятия, у меня кредитка
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 504
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 110 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:56

Re: Юнекс Банк

кэшбек только на покупки свыше 300 грн начисляется? Плата за смски или за обслуживание по карте есть?
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:33

Re: Юнекс Банк

  Avril_ks написав:кэшбек только на покупки свыше 300 грн начисляется? Плата за смски или за обслуживание по карте есть?
Так, від 300 грн
За смс є платня, відключається дзвінком на гарячку
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:36

дебетка

есть варианты с этой карты снимать бесплатно, может в другой банк как-то перекидывать ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:46

  SILVER_UA написав:подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное

А она вообще работает?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:07

  Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку :roll:


да, дебеткой зарегился в Одежда, Обувь
на фоне Альфы открытие года практически
cohan
 
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