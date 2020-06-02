|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:19
Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку
Ага
Акция распространяется:
на оплаты картой как в торгово-сервисной сети в Украине, так и в сети Интернет;
на все активные платёжные карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные к счету в национальной валюте (гривне) и активированных в начале и / или в период проведения Акции.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1469 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:35
ramzes4
А напомните 9,99грн. за СМСки на СМартманях можно отключить или без вариантов?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:43
ukrprom2014 без понятия, у меня кредитка
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 505
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 1469 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:56
кэшбек только на покупки свыше 300 грн начисляется? Плата за смски или за обслуживание по карте есть?
-
Avril_ks
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 28.12.11
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:33
Avril_ks написав:
кэшбек только на покупки свыше 300 грн начисляется? Плата за смски или за обслуживание по карте есть?
Так, від 300 грн
За смс є платня, відключається дзвінком на гарячку
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 121
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:36
есть варианты с этой карты снимать бесплатно, может в другой банк как-то перекидывать ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 670
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:46
SILVER_UA написав:
подскажите пожалуйста какие продукты в гривне и валюте нужно оформить, чтобы обмен в приложении был бесплатным ? На горячей линии сказали, Смарт Мани, но в тарифах вроде пополнение бесплатное, а снятие платное
А она вообще работает?
Одна бджола мало меду наносить...
-
Banki
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 07.05.13
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:07
Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку
да, дебеткой зарегился в Одежда, Обувь
на фоне Альфы открытие года практически
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 чер, 2020 12:11
Ради интереса сегодня звонил в отделение - "кредитование временно приостановлено". Но обещают скоро возобновить
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8369
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 848 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|86482
|10143932
|
|
|16316
|2268463
|
Сер 03 чер, 2020 12:43
omb
|
|6901
|1589204
|
|