Коллеги, кто практикует валютообмен в этом банке ?
Есть ли дополнительные комиссии от того курса, который светят онлайн ?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25
Re: Юнекс Банк
Коллеги, кто практикует валютообмен в этом банке ?
Есть ли дополнительные комиссии от того курса, который светят онлайн ?
Жадность - порождает бедность
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:35
Igor3777
Движек приложухи такой же как у ТАСи, каких-то отличий и скрытых комиссий не заметил.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:39
Подскажите тогда ещё пожалуйста, как оптимально деньги заводить (на какую карту лучше и способы её пополнения) и как выводить наличную валюту (сразу можно без комиссии, или через депозит там какой то) ?
Жадность - порождает бедность
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