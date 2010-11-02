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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25

Re: Юнекс Банк

Коллеги, кто практикует валютообмен в этом банке ?
Есть ли дополнительные комиссии от того курса, который светят онлайн ? :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:35

Igor3777
Движек приложухи такой же как у ТАСи, каких-то отличий и скрытых комиссий не заметил.
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1639
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:10

Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Vorlon
 
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