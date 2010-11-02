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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25
Коллеги, кто практикует валютообмен в этом банке ?
Есть ли дополнительные комиссии от того курса, который светят онлайн ?
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Igor3777
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:35
Igor3777
Движек приложухи такой же как у ТАСи, каких-то отличий и скрытых комиссий не заметил.
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:10
Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57
Vorlon написав:
Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Без разницы. Все входы - шара.https://unexbank.ua/user_file/TP%20Smar ... 261218.pdf
п.4
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:58
ukrprom2014
Я больше не про комиссии, а про регламенты зачисления...
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33
Vorlon
Днем p2p толкал с Форварда КОКО-дебит.
В приложении Юнекса нарисовалось в течении минуты.
- Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
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ukrprom2014
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