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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25

Re: Юнекс Банк

Коллеги, кто практикует валютообмен в этом банке ?
Есть ли дополнительные комиссии от того курса, который светят онлайн ? :mrgreen:
Жадность - порождает бедность :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:35

Igor3777
Движек приложухи такой же как у ТАСи, каких-то отличий и скрытых комиссий не заметил.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:10

Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57

  Vorlon написав:Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?

Без разницы. Все входы - шара.
https://unexbank.ua/user_file/TP%20Smar ... 261218.pdf
п.4
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:58

ukrprom2014
Я больше не про комиссии, а про регламенты зачисления... :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33

Vorlon
Днем p2p толкал с Форварда КОКО-дебит.
В приложении Юнекса нарисовалось в течении минуты.
  • Бесплатная карта с кешбеком и +300грн. тут: lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
  • 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9
  • Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:40

Re: Юнекс Банк

  ukrprom2014 написав:Без разницы. Все входы - шара.
https://unexbank.ua/user_file/TP%20Smar ... 261218.pdf
п.4

А выход то платный ?!
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:41

Везде, где есть тянулка - лучше юзать именно её, а не чужую толкалку.
Если и не "лучше", то как минимум - "не хуже"
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:59

Re: Юнекс Банк

Vorlon написав:Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Не забувайте про 52% річних за несанкційний овер
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:04

Re: Юнекс Банк

cohan написав:
  Vorlon написав:ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку :roll:


да, дебеткой зарегился в Одежда, Обувь
на фоне Альфы открытие года практически
Відсоток кешбеку хороший, але дебетна картка не практична зовсім: % на залишок малий + вихід з комісією, тому тримати на картці зайве не хочеться. Основні покупки на вихідних, особливо одяг, а з р2р одразу попадаєш на 52 % річних оверу.
Тому треба кредитку.
Rimlyanin1
 
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