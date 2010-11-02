Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:25
Коллеги, кто практикует валютообмен в этом банке ?
Есть ли дополнительные комиссии от того курса, который светят онлайн ?
Igor3777
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 16:35
Igor3777 Движек приложухи такой же как у ТАСи, каких-то отличий и скрытых комиссий не заметил.
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ukrprom2014
Повідомлень: 1649
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:10
Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Vorlon
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:57
Vorlon написав:
Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Без разницы. Все входы - шара.
https://unexbank.ua/user_file/TP%20Smar ... 261218.pdf
п.4
карта с Бесплатная и кешбеком +300грн. тут: Подробно отвечу всем! lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9 Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
Повідомлень: 1649
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:58
ukrprom2014
Я больше не про комиссии, а про регламенты зачисления...
Vorlon
Повідомлень: 8376
З нами з: 14.06.13
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:33
Vorlon Днем p2p толкал с Форварда КОКО-дебит. В приложении Юнекса нарисовалось в течении минуты.
карта с Бесплатная и кешбеком +300грн. тут: Подробно отвечу всем! lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. сразу и КЕШБЕК за оформление ПУДРА-карты: is.gd/viNvF9 Шара(Колесо сюрпризів) MC Bilshe: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
ukrprom2014
Повідомлень: 1649
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:40
SILVER_UA
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:41
Везде, где есть тянулка - лучше юзать именно её, а не чужую толкалку.
Если и не "лучше", то как минимум - "не хуже"
mustbe
Повідомлень: 4180
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:59
Vorlon написав:Стал клиентом банка. Есть какая-то разница: тянуть приложением Юнекса или чужаком толкать p2p-перевод - кто подскажет?
Не забувайте про 52% річних за несанкційний овер
Rimlyanin1
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Додано: Суб 06 чер, 2020 00:04
cohan написав: Vorlon написав: ramzes4
Опять любые карты банка MasterCard? Надо идти получать дебетку
да, дебеткой зарегился в Одежда, Обувь
на фоне Альфы открытие года практически
Відсоток кешбеку хороший, але дебетна картка не практична зовсім: % на залишок малий + вихід з комісією, тому тримати на картці зайве не хочеться. Основні покупки на вихідних, особливо одяг, а з р2р одразу попадаєш на 52 % річних оверу.
Тому треба кредитку.
Rimlyanin1
Повідомлень: 143
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
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