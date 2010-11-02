RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09

  Rimlyanin1 написав:Основні покупки на вихідних, особливо одяг, а з р2р одразу попадаєш на 52 % річних оверу.

Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11560
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6843 раз.
Подякували: 3082 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 193194195196
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8657, 8658, 8659
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86589 10154434
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 00:09
Rimlyanin1
А-Банк 1 ... 1635, 1636, 1637
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16361 2273023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 23:52
Фантом
Банк Глобус 1 ... 671, 672, 673
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6727 870804
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 23:32
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.