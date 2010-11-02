Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09
Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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