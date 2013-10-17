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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09

  Rimlyanin1 написав:Основні покупки на вихідних, особливо одяг, а з р2р одразу попадаєш на 52 % річних оверу.

Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:55

сэп

не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58

  SILVER_UA написав:не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.

А шо за карта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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