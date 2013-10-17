Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09
Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:55
сэп
не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58
А шо за карта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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