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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 193194195196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09

  Rimlyanin1 написав:Основні покупки на вихідних, особливо одяг, а з р2р одразу попадаєш на 52 % річних оверу.

Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:55

сэп

не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58

  SILVER_UA написав:не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.

А шо за карта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:06

  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.

А шо за карта?

в предыдущем же сообщении указал СмартМани+
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:53

Re: Юнекс Банк

  SILVER_UA написав:в предыдущем же сообщении указал СмартМани+

https://unexbank.ua/user_file/TP_Smart_ ... 280220.pdf
Вихід без комісії карти.
Можливо є комісія агрегатора.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 11 чер, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:54

Квесторе_поверніться
Нет, это другой пакет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:00

Vorlon, вже виправив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:38

  Квесторе_поверніться написав:
  SILVER_UA написав:в предыдущем же сообщении указал СмартМани+

https://unexbank.ua/user_file/TP_Smart_ ... 280220.pdf
Вихід без комісії карти.
Можливо є комісія агрегатора.

в тарифах указано, что без комиссии. Но при попытке создать СЭП в приложении все равно есть комиссия
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:05

SILVER_UA
Ну тут два варианта: или комиссия есть, или это ошибочное сообщение. Пробуйте на малой сумме и если что - скандальте ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 13:00

первый раз смотрю тему и банку. Как девственник :)

есть скрытые лимиты на пополнение или снятие в родном банкомате или отделении? или на п2п скрытые?


через родной банкомат безкоммисий? лимит есть какой-то?

например, форвард коко-дебит, 80к в день максимум снять в родном банкомате.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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