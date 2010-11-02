Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09
Не попадаешь, т.к. списание покупок тоже проходит с временным лагом, как и зачисление манисендов
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:55
сэп
не могу разобраться. Кто-то из приложения отправлял бесплатно с дебетной карты ? В тарифах написано, что СмартМани+ не тарифицируется, но выдает комиссию. Сказали, что для бесплатности нужно идти в отделение, но это крайне неудобно же.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58
А шо за карта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:06
в предыдущем же сообщении указал СмартМани+
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:53
Re: Юнекс Банк
Вихід без комісії карти.
Можливо є комісія агрегатора.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 11 чер, 2020 13:58, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:00
Vorlon, вже виправив.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:38
в тарифах указано, что без комиссии. Но при попытке создать СЭП в приложении все равно есть комиссия
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:05
SILVER_UA
Ну тут два варианта: или комиссия есть, или это ошибочное сообщение. Пробуйте на малой сумме и если что - скандальте
Додано: Пон 15 чер, 2020 13:00
первый раз смотрю тему и банку. Как девственник
есть скрытые лимиты на пополнение или снятие в родном банкомате или отделении? или на п2п скрытые?
через родной банкомат безкоммисий? лимит есть какой-то?
например, форвард коко-дебит, 80к в день максимум снять в родном банкомате.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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