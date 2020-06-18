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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:53
GPay
Будет ли кешбэк, если платить через GooglePay? Кто-нибудь знает?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:05
riwalir а яка різниця? Кешбек налаштований на МСС, а чи буде це інтернет-оплата, магнітна стрічка на наземному ПОСі чи токен - не має значення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:22
єто вам так кажется )) в эксиме поначалу за оплаты через гуглпей не начисляли, т.е. там генерируется токен карты они воспринимали эту карту как другую
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