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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:53

GPay

Будет ли кешбэк, если платить через GooglePay? Кто-нибудь знает?
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:05

riwalir а яка різниця? Кешбек налаштований на МСС, а чи буде це інтернет-оплата, магнітна стрічка на наземному ПОСі чи токен - не має значення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:22

  Alien написав:riwalir а яка різниця? Кешбек налаштований на МСС, а чи буде це інтернет-оплата, магнітна стрічка на наземному ПОСі чи токен - не має значення


єто вам так кажется )) в эксиме поначалу за оплаты через гуглпей не начисляли, т.е. там генерируется токен карты они воспринимали эту карту как другую
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:49

  IMPRINTER написав:
  Alien написав:riwalir а яка різниця? Кешбек налаштований на МСС, а чи буде це інтернет-оплата, магнітна стрічка на наземному ПОСі чи токен - не має значення


єто вам так кажется )) в эксиме поначалу за оплаты через гуглпей не начисляли, т.е. там генерируется токен карты они воспринимали эту карту как другую

Думаю тут дещо інший випадок, бо в Укрексімбанку бонус не нараховується допоки картку не зареєструєш у програмі Ексім-бонус. А у Юнекса просто вибираєш один раз на місяць категорію і усіма картками в цій категорії можна платити з кешбеком. Мені розповідали саме так.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 15:42

Alien

у юнекса платят за за гуглпей ... просто ответ был такой, что гуглпей это таже карта и не полатить за нее немогут ... я привел пример, что это это утверждение, не всегда соответствует действительности )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 16:57

кешбек

начисляют ли здесь кеш за траты через интернет по заграничным транзакциям ?
SILVER_UA
 
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