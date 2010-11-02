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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 12:58
Кому то срезали лимиты сегодня? На величину остатка.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Чет 25 чер, 2020 19:34
ukrprom2014 написав: SILVER_UA написав:
начисляют ли здесь кеш за траты через интернет по заграничным транзакциям ?
Ага
а кто подскажет 500 грн. кешбека это максимум к начислению или к выплате ? Не могу понять сколько нужно потратить, чтобы не зря
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SILVER_UA
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Додано: Чет 25 чер, 2020 20:58
SILVER_UA написав:
а кто подскажет 500 грн. кешбека это максимум к начислению или к выплате ? Не могу понять сколько нужно потратить, чтобы не зря
Здесь к начислению нигде не видно. Указывают % чистыми к выплате. Т.е. 5% за продукты - это на карту выплатят 500 грн за потраченные 10000.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: Пон 29 чер, 2020 16:37
Коллеги, кто подскажет, покупки 28-29 июня окешбечиваются? На практике кто-то тестил?
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STIGA
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Додано: Пон 29 чер, 2020 17:55
STIGA написав:
Коллеги, кто подскажет, покупки 28-29 июня окешбечиваются? На практике кто-то тестил?
Практики не маю. Але виходячи з того, що тут усе дуже схоже на Тасю, якщо суми по рахунку зранку не проведуться то навряд щоб був кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 29 чер, 2020 19:40
Alien написав: STIGA написав:
Коллеги, кто подскажет, покупки 28-29 июня окешбечиваются? На практике кто-то тестил?
Практики не маю. Але виходячи з того, що тут усе дуже схоже на Тасю, якщо суми по рахунку зранку не проведуться то навряд щоб був кешбек
Только в Тасе категории постоянные, и могут быть окешбечены при переходе в следующем месяце. А здесь категорию нужно выбирать каждый месяц. Вот интересно нальют или не нальют? Затестил, отпишусь.
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STIGA
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Додано: Пон 29 чер, 2020 20:07
STIGA написав:
Затестил, отпишусь.
Ждём
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Vorlon
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:50
Виплатили кешбек, а коли знімають 52% річних за технічний овердрафт?
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:10
подскажите как в юнексе выбираются категории для кешбека, можно ли например все время выбирать продукты и азс? отличается ли размер кешбека для своих и кредитных средств?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:14
DENVER_S написав:
Кому то срезали лимиты сегодня? На величину остатка.
да,
много ел в июне,
тем кто голодал не срезали
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J
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