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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 12:58

Re: Юнекс Банк

Кому то срезали лимиты сегодня? На величину остатка.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:34

  ukrprom2014 написав:
  SILVER_UA написав:начисляют ли здесь кеш за траты через интернет по заграничным транзакциям ?

Ага

а кто подскажет 500 грн. кешбека это максимум к начислению или к выплате ? Не могу понять сколько нужно потратить, чтобы не зря 8)
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:58

  SILVER_UA написав:а кто подскажет 500 грн. кешбека это максимум к начислению или к выплате ? Не могу понять сколько нужно потратить, чтобы не зря 8)

Здесь к начислению нигде не видно. Указывают % чистыми к выплате. Т.е. 5% за продукты - это на карту выплатят 500 грн за потраченные 10000.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 16:37

Re: Юнекс Банк

Коллеги, кто подскажет, покупки 28-29 июня окешбечиваются? На практике кто-то тестил?
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 17:55

  STIGA написав:Коллеги, кто подскажет, покупки 28-29 июня окешбечиваются? На практике кто-то тестил?

Практики не маю. Але виходячи з того, що тут усе дуже схоже на Тасю, якщо суми по рахунку зранку не проведуться то навряд щоб був кешбек
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:40

  Alien написав:
  STIGA написав:Коллеги, кто подскажет, покупки 28-29 июня окешбечиваются? На практике кто-то тестил?

Практики не маю. Але виходячи з того, що тут усе дуже схоже на Тасю, якщо суми по рахунку зранку не проведуться то навряд щоб був кешбек


Только в Тасе категории постоянные, и могут быть окешбечены при переходе в следующем месяце. А здесь категорию нужно выбирать каждый месяц. Вот интересно нальют или не нальют? Затестил, отпишусь.
STIGA
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:07

  STIGA написав:Затестил, отпишусь.

Ждём :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:50

Виплатили кешбек, а коли знімають 52% річних за технічний овердрафт?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:10

Re: Юнекс Банк

подскажите как в юнексе выбираются категории для кешбека, можно ли например все время выбирать продукты и азс? отличается ли размер кешбека для своих и кредитных средств?
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:14

  DENVER_S написав:Кому то срезали лимиты сегодня? На величину остатка.

да,
много ел в июне,
тем кто голодал не срезали
J
 
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