RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:20

  vitaliian написав:подскажите как в юнексе выбираются категории для кешбека, можно ли например все время выбирать продукты и азс? отличается ли размер кешбека для своих и кредитных средств?


https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 160
З нами з: 26.01.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 196197198199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Flamingo, Gost2013, killer bees, Rimlyanin1 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8718, 8719, 8720
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87199 10231858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 15:46
Flamingo
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4143, 4144, 4145
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41441 5014894
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 15:24
guntherhouse777
Банк Глобус 1 ... 692, 693, 694
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6933 895307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 13:33
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.