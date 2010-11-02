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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:20
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
vitaliian написав:
подскажите как в юнексе выбираются категории для кешбека, можно ли например все время выбирать продукты и азс? отличается ли размер кешбека для своих и кредитных средств?
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Rimlyanin1
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