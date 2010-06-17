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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:20
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:55
Добрый день
подскажите, пожалуйста,
1. Здесь есть референтная ссылка на оформление?
2. Можно подать заявку на карту онлайн по ссылке (не нахожу), а в отделении только забрать?
Или только в отделение оформлять идти?
3. Какую карту лучше оформлять (название)?
4. Что надо отключить при оформлении - страховки, смс и тд?
5. Лимит кешбека и его процент - это грязными (вычтут налог) или чистыми (на руки без налога уже процент)?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:04
1. Мабуть ні
2. Ні. Можна домовитись лише про зустріч на відділенні
3. Unex кредитку краще, але не дають зараз. Оформлюйте картку Smart Money (мастеркард!!!!!)
4. смс, але тоді не підв"яжете до додатку сільпо, до мастерпасу.... В Гугл пей дає підв"язати
5. чистими
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:08
Rimlyanin1
Дякую
А Юнекс кредитку почему не дают? В принципе никому? официальное трудоустройство есть, могу справку о зарплате принести
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100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:13
Так, нікому не дають. На початку червня співробітниця сказала, що заборона на видачу під час карантину. Домовився, що мені зателефонують, коли знову почнуть видавати. Дзвінка не було.
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:17
Rimlyanin1
Дякую!
Посилання знайшла на сайті
Картка «Smart money»
Кредитка
Почекаю, чи зателефонують)
Якщо співробітниця Вам сповістить про можливість оформлення кредитки, напішить, будь-ласка
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:39
Ого какой тут жирный кэшбэк дают. Сегодня был рядом с отделением, знал бы - обязательно зашел бы.
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Чет 09 лип, 2020 11:55
Позвонили с банка в ответ на моё обращение. Сказали, что функция пополнения карт Юнекса в мобильном приложении отключена.
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