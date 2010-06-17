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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:20

  vitaliian написав:подскажите как в юнексе выбираются категории для кешбека, можно ли например все время выбирать продукты и азс? отличается ли размер кешбека для своих и кредитных средств?


https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 168
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 15:55

Добрый день
подскажите, пожалуйста,
1. Здесь есть референтная ссылка на оформление?
2. Можно подать заявку на карту онлайн по ссылке (не нахожу), а в отделении только забрать?
Или только в отделение оформлять идти?
3. Какую карту лучше оформлять (название)?
4. Что надо отключить при оформлении - страховки, смс и тд?
5. Лимит кешбека и его процент - это грязными (вычтут налог) или чистыми (на руки без налога уже процент)?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 133
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Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:04

  Spring написав:Добрый день
подскажите, пожалуйста,
1. Здесь есть референтная ссылка на оформление?
2. Можно подать заявку на карту онлайн по ссылке (не нахожу), а в отделении только забрать?
Или только в отделение оформлять идти?
3. Какую карту лучше оформлять (название)?
4. Что надо отключить при оформлении - страховки, смс и тд?
5. Лимит кешбека и его процент - это грязными (вычтут налог) или чистыми (на руки без налога уже процент)?


1. Мабуть ні
2. Ні. Можна домовитись лише про зустріч на відділенні
3. Unex кредитку краще, але не дають зараз. Оформлюйте картку Smart Money (мастеркард!!!!!)
4. смс, але тоді не підв"яжете до додатку сільпо, до мастерпасу.... В Гугл пей дає підв"язати
5. чистими
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 168
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:08

Rimlyanin1
Дякую
А Юнекс кредитку почему не дают? В принципе никому? официальное трудоустройство есть, могу справку о зарплате принести
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:13

  Spring написав:Rimlyanin1
Дякую
А Юнекс кредитку почему не дают? В принципе никому? официальное трудоустройство есть, могу справку о зарплате принести


Так, нікому не дають. На початку червня співробітниця сказала, що заборона на видачу під час карантину. Домовився, що мені зателефонують, коли знову почнуть видавати. Дзвінка не було.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 168
З нами з: 26.01.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:17

Rimlyanin1
Дякую!
Посилання знайшла на сайті
Картка «Smart money» https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=801
Кредитка https://creditcard.unexbank.ua/?utm_sou ... paign=menu

Почекаю, чи зателефонують)

Якщо співробітниця Вам сповістить про можливість оформлення кредитки, напішить, будь-ласка
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 133
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:39

Ого какой тут жирный кэшбэк дают. :shock: Сегодня был рядом с отделением, знал бы - обязательно зашел бы. :)
Кешбек від МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
Striker
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Повідомлень: 774
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Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:55

Позвонили с банка в ответ на моё обращение. Сказали, что функция пополнения карт Юнекса в мобильном приложении отключена.
Vorlon
 
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