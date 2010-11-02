Додано: Вів 30 чер, 2020 15:55

Добрый день

подскажите, пожалуйста,

1. Здесь есть референтная ссылка на оформление?

2. Можно подать заявку на карту онлайн по ссылке (не нахожу), а в отделении только забрать?

Или только в отделение оформлять идти?

3. Какую карту лучше оформлять (название)?

4. Что надо отключить при оформлении - страховки, смс и тд?

5. Лимит кешбека и его процент - это грязными (вычтут налог) или чистыми (на руки без налога уже процент)?