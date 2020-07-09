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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44

  Andey написав:Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".

Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?


на SmartMoney и будет
там есть объявления / новости что кешбек по любому мастеркарду дается
с апреля 2020 по крайней мере
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:07

  Andey написав:Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".

Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?

Кредитки пока карантин не дают.
КБ капает на дебитку.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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