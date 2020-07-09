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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44
Andey написав:
Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".
Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?
на SmartMoney и будет
там есть объявления / новости что кешбек по любому мастеркарду дается
с апреля 2020 по крайней мере
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Додано: Чет 09 лип, 2020 22:07
Andey написав:
Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".
Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?
Кредитки пока карантин не дают.
КБ капает на дебитку.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:00
Подскажите, пожалуйста, налог удерживают с кешбека или банк компенсирует и указанный % уже чистыми капает?
В какие дни выплата?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:11
Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, налог удерживают с кешбека или банк компенсирует и указанный % уже чистыми капает?
В какие дни выплата?
Чистими. Виплата у останнiй робочий день мiсяця
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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