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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44

  Andey написав:Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".

Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?


на SmartMoney и будет
там есть объявления / новости что кешбек по любому мастеркарду дается
с апреля 2020 по крайней мере
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:07

  Andey написав:Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".

Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?

Кредитки пока карантин не дают.
КБ капает на дебитку.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:00

Re: Юнекс Банк

Подскажите, пожалуйста, налог удерживают с кешбека или банк компенсирует и указанный % уже чистыми капает?
В какие дни выплата?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:11

  Spring написав:Подскажите, пожалуйста, налог удерживают с кешбека или банк компенсирует и указанный % уже чистыми капает?
В какие дни выплата?

Чистими. Виплата у останнiй робочий день мiсяця
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:01

Коллеги, (вдруг кто здесь депо имеет) всё перелопатил на сайте,а инфы нету подскажите,1)какую карту к депо дают? 2)нахальства хватает навязывать страховки под депо (если да то сколько она стоит )? 3)Имеются пути её не платить? 4)есть пути карту к депо пополнить без комиса?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:21

  Дядя Дима написав:Коллеги, (вдруг кто здесь депо имеет) всё перелопатил на сайте,а инфы нету подскажите,1)какую карту к депо дают? 2)нахальства хватает навязывать страховки под депо (если да то сколько она стоит )? 3)Имеются пути её не платить? 4)есть пути карту к депо пополнить без комиса?

Открыто два счета в разных валютах,без комиссии снятие депо и процентов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:25

sens спасибо ,а как называется карта к грн депо?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:21

Re: Юнекс Банк

Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:27

Re: Юнекс Банк

1. Да
2. Спросите у горячки :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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