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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44
Andey написав:
Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".
Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?
на SmartMoney и будет
там есть объявления / новости что кешбек по любому мастеркарду дается
с апреля 2020 по крайней мере
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Додано: Чет 09 лип, 2020 22:07
Andey написав:
Даже с нулевым лимитом не выдают кредитку?
просто в условиях по кешбеку написано, что этот самый кешбек выплачивается на "поточний рахунок з використанням кредитної картки".
Если оформлю только одну карту дебитку Smart Money, то куда потом будет выплачиваться кешбек?
Кредитки пока карантин не дают.
КБ капает на дебитку.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:00
Подскажите, пожалуйста, налог удерживают с кешбека или банк компенсирует и указанный % уже чистыми капает?
В какие дни выплата?
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:11
Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, налог удерживают с кешбека или банк компенсирует и указанный % уже чистыми капает?
В какие дни выплата?
Чистими. Виплата у останнiй робочий день мiсяця
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:01
Коллеги, (вдруг кто здесь депо имеет) всё перелопатил на сайте,а инфы нету подскажите,1)какую карту к депо дают? 2)нахальства хватает навязывать страховки под депо (если да то сколько она стоит )? 3)Имеются пути её не платить? 4)есть пути карту к депо пополнить без комиса?
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:21
Дядя Дима написав:
Коллеги, (вдруг кто здесь депо имеет) всё перелопатил на сайте,а инфы нету подскажите,1)какую карту к депо дают? 2)нахальства хватает навязывать страховки под депо (если да то сколько она стоит )? 3)Имеются пути её не платить? 4)есть пути карту к депо пополнить без комиса?
Открыто два счета в разных валютах,без комиссии снятие депо и процентов
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:25
sens спасибо ,а как называется карта к грн депо?
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Дядя Дима
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:21
Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:27
1. Да
2. Спросите у горячки
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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