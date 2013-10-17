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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 08:33
lel написав:
Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.
Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Чет 16 лип, 2020 14:06
ukrprom2014 написав: lel написав:
Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.
Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
Это продукт другого банка и только для новых счетов,так что совет бесполезен.
никому не верю
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sens
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