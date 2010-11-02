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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:33

  lel написав:Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.

Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1827
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 14:06

  ukrprom2014 написав:
  lel написав:Подскажите, плиз.
1. Оплата через QR код через приложение Сильпо или Фора пройдет с кэшбэком? Выбрана категория продукты.
2. Если да. Горячка скажет Лукап код для привязки карты? СМС отключено.

Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.

Это продукт другого банка и только для новых счетов,так что совет бесполезен.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:10

Re: Юнекс Банк

В день открытия карты пополнил по номеру счета у операциониста. В приложении сразу видно. Сделал покупку- остаток уменьшился, операцию не видно. Будет видна после проводки по счету?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 19:23

lel по разному бывает. Они тут в этом плане реально тормоза. У меня был приход на карту - так пришло смс о зачислении, но остаток не поменялся ни в смс, ни в мобайле, ни в ИБ. Естественно проводки тоже нет. Под вечер увеличился авторизационный остаток, а на следующий день появилась строчка в выписке. Поэтому не парьтесь - через пару дней все будет. Но оперативность отражения в "анналах" это не про юнекс
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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