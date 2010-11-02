Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 08:33
Привяжите лучше Ньюкард.
У Юнекса на 300грн. нужно товара набрать.
Додано: Чет 16 лип, 2020 14:06
Это продукт другого банка и только для новых счетов,так что совет бесполезен.
никому не верю
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:10
Re: Юнекс Банк
В день открытия карты пополнил по номеру счета у операциониста. В приложении сразу видно. Сделал покупку- остаток уменьшился, операцию не видно. Будет видна после проводки по счету?
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:23
lel по разному бывает. Они тут в этом плане реально тормоза. У меня был приход на карту - так пришло смс о зачислении, но остаток не поменялся ни в смс, ни в мобайле, ни в ИБ. Естественно проводки тоже нет. Под вечер увеличился авторизационный остаток, а на следующий день появилась строчка в выписке. Поэтому не парьтесь - через пару дней все будет. Но оперативность отражения в "анналах" это не про юнекс
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:49
Последние несколько страниц прочитал, если что
1. Правильно ли я понял, что в связи с временным неоформлением кредитки можно оформить дебетовую карту SmartMoney и косить по ней кэшбэк точно так же, как по кредитке (сказали, что за счет кредитных или своих - кэшбэк одинаков)?
2. Немного не понял, кэшбэк начисляется только на операции от 300 грн и выше?
Спасибо за ответ.
Додано: Пон 20 лип, 2020 18:56
Одинаковий.
Від сьогоднішнього дня відновлюють оформлення кредитних
Саме так
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